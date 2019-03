Pues sí, el buzo Rainer Schimpf se escapó de la muerte de forma milagrosa ya que una ballena lo atrapó con su boca por varios segundos en las costas de Port Elizabeth en Sudáfrica y pudo vivir para contarlo.

Como puedes ver en el impactante video de Barcroft Animals (vía NatGeo), Schimpf junto con otros buzos se encontraba en una expedición para documentar la migración de la sardina al sur de África en la mencionada región donde se indica que no es común la presencia de ballenas.

De forma sorpresiva apareció el cetáceo y atrapó al buzo con su boca, pero para su buena fortuna pocos segundos después lo escupió con vida y así pudo regresar sano y salvo a la embarcación.

Sobre esta curiosa situación, Schimpf, que es un activista defensor del medio ambiente de 51 años de edad y con 20 de experiencia, comentó:

Es raro que las ballenas rorcuales de Bryde se dejen ver de esta manera, y se menciona que pueden medir hasta 15 metros de largo y pesar 20 toneladas, y se calcula que hay aproximadamente 90,000 ejemplares en todo el mundo.

¿Qué te parece esta ins{olita historia? Si deseas compartir tu opinión puedes hacerlo aquí mismo.

Incredible moment a diver is spat out by a WHALE after getting sucked in https://t.co/l9XXapeCSZ pic.twitter.com/A2aI0IrExF

— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 8 de marzo de 2019