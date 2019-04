Luego de cientos de entrevistas y de investigar a sospechosos que habían estado con las víctimas durante su estadía en la ciudad costera, no se encontró nada y se descartó que se tratara de un robo. No estaba claro si el asesino conocía a las mujeres o las había escogido al azar. La investigación se archivó durante años , aunque Haden convirtió el asunto en personal y continuó con la búsqueda.

En el segundo semestre del año pasado, una unidad de casos sin resolver de Virginia Beach reabrió el caso y comenzó a “investigar agresivamente” una pista “sólida”. Varias agencias policiales, el FBI, entre otros organismos, prestaron su ayuda. Finalmente, fue la avanzada tecnología forense actual la que permitió atar los cabos sueltos que llevaron a la captura de Ernest J. Broadnax.

La evidencia del ADN encontrado en la escena del crimen coincidió con el perfil de Broadnax en una base de datos nacional. El octogenario llevaba viviendo casi 30 años en Nueva York y era conocido por ser un vecino cordial. No obstante, contaba con un significativo historial delictivo —14 arrestos por asalto y robo— y había sido encarcelado tres veces. La Justicia contaba con una muestra de material genético del criminal por haber sido condenado por un delito grave, y fue así como se demostró su culpabilidad, recoge The New York Times.