En Estados Unidos, el dueño de una tienda de conveniencia descubrió a un joven que intentaba robar productos de su establecimiento. Sin embargo, en lugar de sancionarlo por sus acciones, le ofreció comida.

7-Eleven owner gives hungry shoplifter food instead of calling 911 https://t.co/8nHR61L9tT pic.twitter.com/SKpXPo1KRT



Singh se acercó al muchacho y le solicitó que se sacara todo lo que había hurtado o, de lo contrario, llamaría a la Policía. El menor extrajo solo una parte de los artículos, pero el propietario tenía en cuenta que eran más, por lo que quiso conocer la razón por la que estaba robando. Entonces el muchacho le confesó que robaba porque “tenía hambre” y que lo hacía también por su hermano menor.

Después de escucharlo y en lugar de contactarse con las autoridades, el dueño del local decidió ofrecerle pizza, sándwiches y otros alimentos de forma gratuita.

Singh declaró que a él no le supone ningún problema dar un poco comida, porque la tienda hace y vende mucha.

El caso llegó a los noticieros estadounidenses después de que una testigo de la escena escribiera en Facebook sobre lo sucedido. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado más de 6.600 me gusta y ha sido compartida más de 2.000 veces.

Se le llaman tiendas de conveniencia a los establecimientos con menos de 500 m², con un horario comercial superior a las 18 horas, un periodo de apertura de 365 días del año. De ahí el nombre popular de 24 horas. Tienen un amplio surtido de productos, centrado en bebidas, alimentación, productos de estanco, bazar, etcétera.

A 7-Eleven owner caught a teen thief. Instead of calling 911, he asked him why https://t.co/adDx6ko2pH pic.twitter.com/U2pWHoXNr8

— CBS News (@CBSNews) 12 de abril de 2019