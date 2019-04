Munira Abdulla, que sufrió una lesión cerebral traumática en un intento de proteger a su hijo en un accidente automovilístico y pasó unos 27 años en coma, ha recuperado la conciencia tras escuchar a su hijo discutiendo en su habitación del hospital, según reveló este lunes su propio hijo Omar en una entrevista con el portal The National.

La mujer tenía 32 años cuando sufrió la severa lesión, después de que el coche en el que viajaba fuera golpeado por un autobús escolar cerca de la ciudad de Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) en 1991.

Abdulla fue hospitalizada y pasó las siguientes décadas conectada a las máquinas para mantenerla con vida.

