Rachel Pollard, una australiana de Coffs Harbour, estaba celebrando el Día de la Madre con sus hijos en el parque Boronia, cuando notó que ellos habían recogido algo muy sucio del suelo. Al principio, la mujer pensó en tirar el hallazgo al basurero, pero, al examinarlo, se dio cuenta de que era la billetera de alguien, reportan medios locales.

Cuando abrió la billetera vio que contenía una tarjeta de biblioteca de una universidad en Santa Lucía, Brisbane, una tarjeta para StereoFM 104, ahora conocida como Triple M Brisbane Radio Station, así como una vieja tarjeta y otra obsoleta del Commonwealth Bank con el logotipo de una vieja escuela.

Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue el DNI de 1980 de una joven llamada Jennifer Sinclair, que aparece con 18 años.

La tarjeta indica que su propietaria es de Brisbane, o que una vez vivió allí. Rachel está tratando de localizar a la mujer, que este año cumplirá 58 años.

