Según el sitio web de la sección de Mato Grosso de la OAB, es la segunda vez que se realiza este desfile, que tuvo lugar el 21 de mayo en el Pantanal Shopping en la capital estatal, Cuiabá. La entidad indica que “el propósito es dar visibilidad a los niños y adolescentes que están aptos para la adopción en el Estado””, cuyo rango etario va de los 4 a los 17 años.

La iniciativa también estuvo guiada por la gerencia de márketing del centro comercial, que agirmó sentirse “honrado de recibir el proyecto”. La ropa que llevaron los niños provenía de tiendas del establecimiento.

Pero los usuarios en Twitter mostraron su indignación, pues consideraron que la exposición de los niños, niñas y adolescentes que caminaron por la pasarela constituye un caso de ‘cosificación’ y de empujarlos a una situación que vulnera sus derechos esenciales.

#OABMT e Ampara realizam nova edição do ‘ #Adoção na Passarela’ no @pantanalshop , nesta 3ª-feira https://t.co/dXga3SRB3E pic.twitter.com/ii88YnKFWi

​”Es tan asqueroso que duele, ¿cómo pueden exponer así a seres humanos? Al ver quienes apoyan esto, me quedo perpleja. Pensé que era una feria de horrores, pero no, tiene apoyo oficial. ¡Verguenza!”, opinó una usuaria.

​”¡Los niños no son perros en una tienda de mascotas ni prendas en una percha! ¿Pensaron en la frustración de quien no es elegido? ¡Es un mal irreparable! ¿Quién defecó esa idea? Ya me imagino esta escena, con los pretendientes a la adopción con una plaquita, como si fuera un remate”, expresó otra tuitera.