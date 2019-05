¿Eres de las personas que arroja su basura al mar? Probablemente estas fotografías te ayuden a hacer conciencia. Ésta mantarraya acumuló objetos bastante insólitos en su estómago.

Si hacemos conciencia, los animales marinos son los que más sufren con nuestros actos como seres humanos que no piensan en las consecuencias que pueda conllevar una imprudencia tan grave como tirar la basura en la playa, simplemente por no cargar de más o no querer acercarse a un bote de basura.

Un par de pescadores hallaron una mantarraya muerta y al abrirle el estómago para revisarla, encontraron objetos que realmente denigran la calidad de vida de nuestra fauna marina.

Al interior de su estómago se encontraron productos tales como: – Una cámara fotográfica – Un libro – Una cajetilla de cigarros – Una botella de cristal

Los amantes de la ecología reaccionaron en la red y se enfurecieron muchísimo al constatar este lamentable resultado de actos inconscientes contra especies marinas.

Ahora bien, ¿alguna vez has contribuido a algo tan penosamente similar las playas? Rectificar es de sabios ( Con información de RubyPerez en La Verdad)