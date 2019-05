Hoy, mientras yo estaba en el trabajo, un extraño entró en mi casa. Es posible que me olvidé de cerrar la puerta de atrás, que no se rompió nada mientras entraba. Por lo general me olvido de brazo mi alarma durante el día, pero lamentablemente eso también pasó, así que no tengo ningún video, a pesar de tener cámaras.

Listo para la parte rara? No sólo no se llevan nada (que puedo encontrar), pero el propósito de la visita era limpiar mis baños y dormitorios. Hicieron las camas, aspirado las alfombras, recogimos los baños y dejaron las rosas de tp.

Sin notas, sin arreglos espeluznantes ni nada. Mi mejor teoría en este momento es que un servicio de limpieza accidentalmente fue a la dirección equivocada. Todavía es raro y espeluznante af. No hay idea de qué pensar en esto.