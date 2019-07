El video donde aparece un trozo de pollo que trata de escapar del plato, publicado el pasado 10 de julio en Facebook se ha vuelto viral en las redes sociales.

Se puede observar un pedazo de pollo que empieza a moverse, ‘escapa’ de su plato y cae de la mesa de un restaurante, indica RT.

Se escucha a los clientes del lugar lanzar gritos de asombro y algunos internautas creen que el incidente, que no se sabe dónde fue grabado, se debió a

No siempre vista hace fe, porque es muy probable que pudiera tratarse de un truco de animación; sin embargo esa no ha sido la tendencia de opinión sino más bien comentarios que tratan de explicar el demasiado extraño suceso, como que la carne no estaba preparada y los músculos del ave todavía podían moverse. ¿Tú qué crees?

(Con información de El Imparcial)