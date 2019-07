Monta de toro/ laverdadnoticias.com

El jinete de este divertidísimo video clip hizo reír a miles con su blooper que esta dando la vuelta en las redes sociales ya que se viralizo el material entre los millones de usuarios de Facebook.

El “Caporal” de estas imágenes quería demostrar su talento al domar a un gran toro, pero no salió como el lo planeaba. La historia desata risas y hasta carcajadas a todo mundo que lo vea, tal vez también a ti

Con más de 780 mil reproducciones, 8,900 reacciones y poco más de 400 comentarios en Facebook. En las imágenes se ve al jinete listo con su chaleco y sentado sobre el gran toro que están a punto de soltar al ruedo. Sus amigos con los que se encuentra le dan animos y le dan unos consejos de cómo montar y tener una buena monta, pero el hombre no le pasa por la mente de lo que iba a ocurrir en los siguientes segundos.

“Estamos a punto de botar a nuestro jinete más reconocido de la región. Desde Guatemalaaaa: ¿Listo, guey? Puerta señores!, puertaaaaa!!!”, se escucha decir a la persona que grabó el video y hace la voz de un locutor y esta narrando lo que está a punto de ocurrir…

En el video se ve cómo el toro salta al ruedo y se deshace de su jinete en el primer salto, el hombre se sostiene de los tubos ni si quiera sale de la caja de metal y todo parece terminar, pero de repente: el toro regresa por más y casi embiste al montador que sale corriendo despavorido.

El toro se da vuelta y se percata que el jinete sale corriendo, a lo que el gran animal lo alcanza por detrás y lo embiste con la cabeza haciéndolo volar por los aires, termina en el suelo pero el toro regresa para estrellarse una ves más en la caja de tubos he irse corriendo, mientras el gran jinete solo se levanta y no le quedó otra más que reir a carcajadas, sus amigos envueltos en risas no podían creer lo que le había ocurrido a su amigo.

