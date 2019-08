Una familia de la ciudad estadounidense de Glendale, en Wisconsin, se llevó una gran sorpresa al encontrar una rana viva dentro de una ensalada envasada que acababan de comprar.

Este martes, Karlie Allen y su familia estaban preparando la cena después de haber ido por productos a un supermercado local, cuando se percataron de la presencia del pequeño batracio dentro del empaque de vegetales orgánicos. La joven decidió grabar el momento mientras se escuchaban gritos de pavor y disgusto en la cocina.

Los Allen planearon devolver el paquete completo a la mañana siguiente, pero el animal encontró la manera de escaparse. De todas formas se acercaron con el paquete y el video a la tienda, donde les otorgaron un reembolso. Sin embargo, esperaron explicaciones de cómo la rana había terminado dentro del envase, cuyo etiquetado indica que el producto está listo para el consumo.

La empresa matriz del supermercado emitió un comunicado para el canal WTMJ donde deja claro que este tipo de situaciones “ocurre de vez en cuando, cuando se trata de productos orgánicos”.

(Actualidad RT)

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) 14 de agosto de 2019