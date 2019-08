(Foto: Soy Carmín)

Algunas mujeres que deciden separarse de su pareja ya no se quedan, como solía ocurrir en no pocos casos, llorando en su casa y lamentándose porque su relación no funcionó. Ahora se está oyendo hablar de la fiesta de divorcio, una nueva moda para “celebrar la libertad”. Suena extraño ¿verdad? ¿o no?

Lo que antes podría significar penoso, por la culminación no exitosa de un matrimonio, ahora, paradójicamente, puede ser motivo para festejar, pues parece que cada vez son más lasj mujeres que realizan una fiesta de divorcio, al separarse de su pareja.

ELLAS QUIEREN GRITAR AL MUNDO SU LIBERTAD

Se afirma que en el cierre de un ciclo, sobre todo en el área sentimental, las mujeres suelen manifestarlo a través de cambios radicales en su imagen, como el corte de pelo o cambio en general de imagen, o haciendo cosas que tal vezno había hecho antes. Pero al parecer ahora eso se les va quedando corto, cuando algunas se proponen celebrar, incluso a lo grande, una fiesta de divorcio.

Esta tendencia la han adoptado mujeres de diferentes partes del mundo, quienes en sus redes sociales están compartiendo las fotos de sus fiestas, a través del hashtag #DivorceParty.

Veamos algunas de esas invitaciones a fiestas de divorcio:

Claudia Lizaldi y su espectacular fiesta de divorcio que festejó junto a su ex

Claudia Lizaldi hace algo sorprendente, sí, festejó su divorcio en compañía de sus hijos y su ex.

Imaginate que un día la relación con tu pareja llega a su fin y en lugar de imponerle la “ley del hielo”, se juntan y celebran una fiesta de divorcio, Claudia Lizaldi lo hizo y tiene a todo el mundo impactado.

Ha trascendido que Claudia Lizaldi organizó una convivencia con sus amigos y familia para celebrar que oficialmente ella y su ex esposo Eamonn Sean Kneeland están divorciados.

Hace ya varios días, Claudia Lizaldi anuncia que se divorcia después de 9 años de matrimonio. Pero nadie esperaba ver fotos de la celebración de su divorcio en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se ve a la conductora con su ex esposo e hijos muy sonrientes, conviviendo con los invitados, a quienes posteriormente Lizaldi dedicó un mensaje de agradecimiento.

“¿Alguien podría en su sano juicio hacer una fiesta de divorcio?, ¡No! Menos mal que la locura es lo mío. Lo nuestro. Gracias familia y amigos que son familia por estar. Ceremonia de agradecimiento, de cacao, pasteles, brindis por lo que fue y amor. Así”, escribió.

Tras nueve años de matrimonio, la pareja anunció su divorcio en diciembre del año pasado a través de un comunicado en donde especificaron que las razones de su separación no serán reveladas.

“Llega un nuevo ciclo para seguir como amigos creando la bella familia que logramos, que es un sueño compartido y siempre lo será”, detallaron en aquel entonces la conductora.

Entonces, ¿ya estabas al tanto, o no, de esta considerada nueva insólita moda? ¿Te parece algo extraño, o no? Y como siempre te decimos, si deseas compartir tu opinión, puedes hacerlo aquí mismo.