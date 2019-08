El gatito Joaquim es el animal responsable de que su dueña llegara tarde todos los días a su trabajo. Este felino tiene una habilidad para apagar el despertador y se ha vuelto viral en las redes sociales.

(Captura del video)

Como siempre estos animales siempre sobresalen en los videos virales y existen numerosos casos sobre la curiosa conducta de los felinos que superan a la ficción y se vuelven viral en en las redes. Es el caso de una joven brasileña que muchos días de trabajo no pudo acudir a su puesto porque su alarma no sonaba, algo que puede sonar a una excusa bastante no creíble.

Mujer llegaba tarde al trabajo por culpa de su gato (VIDEO VIRAL)

Lo que nunca se imaginó es que su alarma de su teléfono celular no sonaba aunque siempre la ponía para que la despertara en las mañanas, ya que su gato lo apagaba cada mañana, hasta que descubrió a su mascota “infraganti”.

La mujer capturó el momento exacto en el que su mascota, que se encontraba cómodo sobre el armario de la habitación, se lanzaba con fuerza hacia el aparato móvil para apagarla cada que comenzaba a sonar.

El gato bautizado como Joaquim, actuaba con su gran astucia. Este minino se arrastraba hasta la mesa de noche con cuidado antes de saltar y patear la pantalla del teléfono hasta que desactivar el sonido.

La dueña de el felino se tomó esta curiosa actividad que hacía su gato todas las mañanas con un buen humor el curioso hecho, que sucedió este sábado en la región de Sao Carlos, Brasil. Pero no fue esta la única vez que su gato le apagó la alarma.

“Mi compañero y yo llegamos tarde al trabajo porque la alarma del teléfono no nos estaba despertando. Finalmente hemos descubierto al culpable”.

Por lo regular los gatos hacen cosas divertidas como esta que hacia Joaquim, afortunadamente la afecta no la despidieron de su trabajo y si no le creen, al menos ya tiene pruebas.

(En La Verdad)