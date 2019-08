Abuela de 107 años reveló que su secreto para vivir tantos años es no casarse | Fotografía: CNN / ojo.pe

Una anciana estadounidense acaba de cumplir 107 años y afirma que su secreto fue no casarse. “Creo que el secreto de los 107 es: nunca me casé. Creo que ese es el secreto. Mi hermana dice:’desearía no haberme casado nunca’“.

Louise Signore generó

sorpresa en sus amigos y en redes sociales al indicar cuál es el regalo

de vivir tantos años. Ella contó que hace ejercicio y baila, pero ese

no sería el secreto de su edad.

““Si tiene ejercicio, yo hago el ejercicio. Si tienen baile, bailo. Todavía bailo un poco. Después de mi almuerzo, juego bingo, así que tengo un día completo”, afirmó Louise.

La mujer vive en Nueva York, Estados Unidos, y afirma que tiene una dieta saludable pero no duda al afirmar que la su soltería fue el secreto.

El cumpleaños de la mujer lo vivió en en el Centro Comunitario Bartow en Coop City, fueron alrededor de 100 persona. La hermana de la mujer tiene 102 años y también cree que se trata de los genes de su familia. (En ojo.pe)