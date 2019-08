Tras los tiroteos ocurridos el pasado fin de semana en Estados Unidos, se ha hecho viral. el video de un niño de apenas 4 años que manipula un fusil como tirador experimentado.

El clip de solo 38 segundos, filmado en una de las numerosas tiendas de venta de armas a todo lo largo y ancho de Estados Unidos, fue compartido en Twitter el pasado año por Kendall Jones, una famosa cazadora estadounidense y escribió: “Este video es INCREIBLE! Crianza bien hecha”. ¿Se podrá coincidir con esta opinión de la Kendall?

This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT 🇺🇸 pic.twitter.com/felOU31dhf

En el video se puede ver como la mujer se acerca al niño, le pregunta su nombre y él le responde: “Maverick”; luego, el pequeñín carga el arma y aprieta el gatillo, después quita el cartucho y lo vuelve a poner, para finalizar simula un disparo.

Sin ninguna dificultad, el niño realiza todas las acciones. Al final, Kendall Jones le dice al pequeño lo adorable que es.

Dentro de las muchas respuestas que aparecieron en Twitter al video de la Kendall, incluimos las dos siguientes:

It’s incredible that guns are the third leading cause of death for children. That really isn’t adorable.https://t.co/4rPn4i0Gyx

— ButtTrump (@WORandthatD) May 6, 2018