Foto: Anh/ Pixabay

Una mujer del emirato de Fuyaira presentó una petición de divorcio ante los tribunales, alegando que le preocupa el que su marido sea demasiado amable con ella, informó este jueves el periódico local Khaleej Times.

En el tribunal, la mujer declaró estar molestada por el hecho de que el amor y la dedicación de su esposo son exagerados y que su matrimonio carece de disputas. “Desde hace un año nunca tuvimos ningún problema”, se quejó.

Nunca me gritó ni me rechazó […] Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida”, cita el medio a la demandante. A esto agregó que el hombre a veces hasta cocina para ella y que tal relación le parece un infierno, porque necesita “una discusión real” y “no esta vida sin problemas y llena de obediencia”, en la que su pareja siempre la perdona y la “llena de regalos diarios”.

En su defensa, el hombre aseguró que no ha hecho nada malo y que, por el contrario, siempre hace lo mejor que puede para “ser un marido perfecto”, sin nunca decepcionar ni rechazar a su esposa, pese a los consejos de sus amigos. El ‘acusado’ asimismo contó que se había roto una pierna debido a los duros ejercicios físicos que estaba haciendo después de que su amada consorte se quejara de su peso.

“No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores”, clamó el hombre al solicitar al tribunal que obligue a su mujer a retirar la demanda y darle más tiempo para salvar su relación. Y al parecer, la pareja tendrá esa oportunidad: según el medio, el tribunal decidió a favor del marido y ordenó suspender el caso.

(Actualidad RT)

