El aventurero experto en supervivencia y presentador británico Bear Grylls, conocido por su proyecto ‘Man vs. Wild’ (‘A prueba de todo’), sufrió una fuerte reacción alérgica que pudo costarle la vida.

Según informó el periódico Daily Star, Grylls fue picado por una abeja durante el rodaje de la nueva temporada de su programa Treasure Island (La isla del tesoro), algo que dio lugar a una reacción alérgica y un shock anafiláctico.

Afortunadamente, gracias a la ayuda de los médicos, el presentador se recuperó pronto, aunque dejó boquiabiertos a los presentes con su rostro extremadamente hinchado

