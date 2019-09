¿Foca antidroga?

Una foca de gran tamaño ayudó a la Policía de Australia a atrapar a dos presuntos narcotraficantes que habían llegado a las costas del país con un cargamento de droga valorizado en aproximadamente el equivalente a unos 687 millones de dólares estadounidenses.

El incidente tuvo lugar a inicios de septiembre cuando las autoridades fueron notificadas de la presencia de un yate encallado y abandonado en una localidad cercana a la ciudad de Geraldton (Australia Occidental), lo que provocó la búsqueda de sus ocupantes.

Los oficiales encontraron a Antoine Dicenta, francés de 51 años, y Graham Palmer, británico de 34 años, en la cercana isla Burton, así como 40 bolsas que contenían un aproximado de una tonelada de narcóticos, entre ellos metanfetamina, cocaína y éxtasis, que los traficantes habían intentado esconder bajo las algas marinas.

Al percatase de la llegada de la Policía, los sospechosos, que se habían escondido, intentaron llegar a su cargamento, pero se encontraron con que les bloqueaba el camino una foca que estaba durmiendo.

“La despertaron, y ella saltó hinchando su gran pecho y gritándoles”, dijo el vicecomandante del Servicio de Rescate Marino, Damien Healy, para un medio local.

“Básicamente, los tipos tuvieron la opción de sortear la foca o ser arrestados, y al final eligieron ser arrestados”, manifestó Healy.

Este jueves, la Policía anunció que tres personas más habían sido detenidas como parte de la investigación y acusadas de poseer drogas ilícitas con la intención de venderlas o suministrarlas.

About 1 tonne of illicit drugs seized by @WA_Police from off an island off the #Geraldton coast. Found after reports of a stricken yacht. French national and British national charged. #perthnews #10news @10NewsFirstPER pic.twitter.com/kCUDm4xABi

— Chiara Zaffino (@ChiaraZaffino) September 5, 2019