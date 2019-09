Se pelea con la novia y le lanza un dron con explosivos sobre su casa (+video)

Imagen ilustrativa en RT

Un hombre acusado de una serie de explosiones en la ciudad de Washington Township (Pensilvania, EE.UU.) también es sospechoso de usar un dron para lanzar bombas contra la casa de su exnovia, según declaró esta semana un fiscal federal, informa The Morning Call.

Según el fiscal John Gallagher, Jason Muzzicato, de 44 años, usó un vehículo aéreo no tripulado para dejar caer explosivos sobre la vivienda de su expareja, lo que considera una razón más para mantenerlo tras las rejas.

Exploosivos ocupados por la policìa a Jason Muzzicato/ Foto en The morning call

El pasado 7 de junio, Muzzicato fue arrestado bajo los efectos de drogas después de que los agentes encontraran en su casa explosivos artesanales y una decena de armas, entre las que se incluían pistolas, escopetas y rifles, en lo que suponía una violación de la prohibición de tenencia de armas de fuego establecida en su contra en una orden de protección contra la violencia doméstica decretada años atrás.

También se le imputa operar un dron que no estaba registrado en la Administración Federal de Aviación de EE.UU.

Serie de explosiones

Los fiscales sostienen que los artefactos encontrados en posesión del acusado lo vinculan con una serie de explosiones que tuvieron lugar el marzo pasado en la localidad y no causaron daños personales.

De acuerdo a su abogado, Muzzicato niega haber utilizado el dron para atacar la casa de su exnovia. De ser declarado culpable de los cargos, podría ser condenado a un total 33 años.

Al parece la ex novia salió ilesa del bombardeo, pero el susto no debe habérsele quitado todavía

Por si te interesa ver además este video de dron con lanzallamas, que no tiene nada que ver con Muzzicato, aunque si lo hubiese tenido a mano tal vez la ex novia no estaría haciendo el cuento

En actualidad.rt.com: Un hombre es acusado de usar un dron para lanzar explosivos sobre la casa de su exnovia en EE.UU.