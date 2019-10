Estudiantes ‘encajonados’ durante examen

En las imágenes, registradas durante un examen de química en la institución Bhagat Pre-University College en la ciudad de Haveri, es posible ver a más de 30 estudiantes ‘encajonados’, o sea, sentados en el aula con una caja de cartón en la cabeza.

​Después de que las imágenes se hicieran virales y fueran duramente criticadas en las redes, MB Sateesh, director de la escuela se disculpó por lo ocurrido y agregó que la práctica se aplicó solamente de manera experimental. Además, aseguró que no obligaron a los alumnos a ponerse la caja en la cabeza.

“Implementamos esta idea para frenar la mala práctica y no para avergonzar a los estudiantes. Esto es solo un experimento. Lo discutimos con los estudiantes y obtuvimos su consentimiento antes de implementarlo”, detalló Sateesh, citado por medios locales.

La escuela, sin embargo, decidió abandonar la práctica y ponerse a disposición de las autoridades competentes para aclarar el ocurrido.

Thinking 🤔 inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India 🇮🇳 during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40 pic.twitter.com/DBvFCJdh2v

