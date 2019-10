La rara historia del hombre que no le gusta a los bisontes (video)

Los soldados veteranos dicen que las bombas nunca caen en el mismo lugar, por lo que suelen buscar refugio en los cráteres dejados por los proyectiles de la artillería enemiga, pero esta vieja verdad militar no se cumplió en el caso de un estadounidense que fue atacado en dos ocasiones y en el mismo sitio por bisontes, un animal que no suele ser agresivo.

Kyler Bourgeous, un corredor de pista de 30 años, sufrió un grave ataque de uno de estos bóvidos que le dejó con un colapso pulmonar y varias costillas rotas. Sin embargo, cuando se recuperó por completo, decidió volver tres meses después al parque nacional en el estado de Utah donde había sido atacado, según The Washington Post.

