¿Niña abandonada, o enana adulta, malvada?

La extraña y controvertida historia de la niña ucraniana Natalia Grace Barnett no cesa de darle vueltas al mundo en redes sociales y sitios web, debido a la concurrencia de elementos más habituales en la ficción que en la vida real.

Ella fue adoptada en 2010 por el matrimonio estadounidense de Kristine y Michael Barnett, y abandonada tres años después, supuestamente porque en realidad se trataba de una persona adulta que los había engañado e intentado asesinarlos.

Sin embargo los hechos más recientes parecen indicar que la pareja mintió para intentar deshacerse de la pequeña.

Los Garnett, actualmente divorciados, se enfrentan a un proceso judicial por abandonar a Natalia hace diez años en Indiana, cuando se mudaron a Canadá.

La madre adoptiva denuncia que sufrieron fraude con la adopción puesto que la chica tendría 22 años cuando la acogieron y no 6, como les dijeron.

En tanto que el padre adoptivo, quien inicialmente apoyó esa versión de su entonces esposa, reconoce ahora que los cambios que ellos realizaron en la partida de nacimiento fueron una estrategia del matrimonio y que Natalia Grace sí era menor.

El comienzo de la historia se remonta a 2010, cuando los Barnett —que tenían tres hijos biológicos— decidieron ampliar la familia con la adopción de Natalia Grace, de origen ucraniano y seis años de edad, con una displasia espondiloepifisaria congénita (enanismo).

Estos datos, según la cadena estadounidense NBC estaban recogidos en la partida de nacimiento, la cual añadía que el alumbramiento había ocurrido en 2003, .

Al principio, según cuenta por su parte el diario Daily Mail —que también ha entrevistado en exclusiva a la madre adoptiva— todo se desarrolló con normalidad.

Pero, meses después de la incorporación de la pequeña a la familia, los padres aseguraron haber detectado una serie de anomalías en el comportamiento de la niña.

¿Pubertad precoz o una estafadora adulta?

Kristine afirma que, cuando vio a Natalia Grace desnuda por primera vez, comprobó que tenía vello púbico y, poco más tarde, descubrió restos de sangre en la ropa de la menor. La mujer interpretó esto como signos de que la pequeña tenía la menstruación y estaba intentando ocultarlo a sus padres adoptivos.

Para la madre, todo esto era una señal inequívoca de que la niña no era tal, sino una adolescente o incluso una adulta que estaba intentando engañar al matrimonio y aprovecharse de ellos.

Para corroborarlo, solicitaron una medición médica de la densidad ósea de Natalia, la cual mostró, de acuerdo con Kristine, que tenía 14 años.

Tales datos, sin embargo, serían perfectamente compatibles con los de una niña portadora de displasia, ya que este trastorno puede provocar alteraciones de la densidad ósea y una pubertad precoz.

Pese a todo, en 2012, los padres, alegando estar seguros de que convivían con una adulta, lograron, no está claro cómo, modificar la edad de Natalia Grace a 22 años en su partida de nacimiento.

El abandono ¿de la niña o la enana adulta malvada?

Al año siguiente, en 2013, los Garnett se mudaron a Canadá para que uno de sus hijos biológicos pudiera disfrutar de una beca en el Instituto Perimeter de Física Teórica, pero dejaron en el camino a Natalia Grace, a quien abandonaron en un apartamento en Lafayette (Indiana).

Durante el tiempo que la menor vivió con su familia adoptiva, la madre asegura que intentó asesinarla en varias ocasiones.

Kristine ha relatado cómo la pequeña permanecía por la noche junto a su cama y los amenazaba con apuñalarlos o cómo intentó envenenarla con lejía en el café, o matarla al empujarla contra una verja electrificada.

“Ocurrió lo mismo que en la película La huérfana”, ha explicado visiblemente afectada Kristine Barnett en una entrevista con el rotativo británico. “Hablaba de asesinarnos y hacía dibujos diciendo que quería matar a miembros de la familia, enrollarnos en una manta y enterrarnos en el jardín”, aseguró a la cadena local News 8.

Resulta difícil saber cómo una niña de 11 años logró sobrevivir sola en Lafayette, aunque medios estadounidenses apuntan que recibió ayuda de los vecinos y que en 2016 la menor abandonó Lafayette para trasladarse a otro condado con el matrimonio formado por Cynthia y Antwon Mans, que se hizo cargo de ella, tal y como se observa en varias publicaciones en Facebook.

Ahora, Michael y Kristine han sido imputados y se enfrentan a un proceso judicial por haber abandonado a la niña.

Ante estas acusaciones, de acuerdo con el Washington Post, el padre ha reconocido que Natalia Grace era realmente una niña cuando ellos le cambiaron la edad, pero la madre mantiene su versión de que se trata de una adulta que intentó engañarlos y asesinarlos, tal y como recoge el diario Daily Mail.

Un detalle importante: Kristine Barnett era conocida antes de salir a la luz el caso de su hija adoptiva como una experta en crianza que contaba con varias publicaciones y que había ayudado a su hijo autista a llegar a prestigiosos centros de enseñanza. Jake logró destacar como estudiante estrella en la Universidad de Indiana y, según algunos medios, el traslado de la familia a Canadá se había producido para que él pudiera ampliar sus estudios. El joven, con tan solo 17 años hablaba cuatro idiomas, tenía un cociente de inteligencia de 170 y era doctor en física cuántica. La BBC llegó a referirse a él como el Albert Einstein con autismo.

Lo último: aparece la madre biológica

Una mujer ucraniana asegura ser la madre biológica de Natalia. Volodymyrivna Gava, de 40 años de edad, originaria de la ciudad de Mykolaiv, Ucrania, recientemente concedió una entrevistada a Daily Mail, en la que declaró ser la madre de Natalia Grace y haberla abandonado en un orfanato poco después de su nacimiento.

Gava negó en dicha entrevista que su hija fuera una psicópata adulta. Confirmó que dejó a la niña recién nacida en un orfanato el 4 de septiembre del 2003, debido a las múltiples discapacidades que sufría y que Natalia actualmente tiene la edad de 16 años.

La mujer aparentemente conmovida, según lo cuent Clarín, expresó: “Hija, perdóname por lo que sucedió hace 16 años. Visítame pronto para verte”. “Realmente quiero verla. Espero que cuando cumpla 18 años venga a Ucrania y me encuentre. Me gustaría abrazarla y disculparme”, añadió.

También asegura Gava que antes de nacer su hija, ella ya se había divorciado del padre de Natalia. Además señaló que el abandono de la niña se debió a los supuestos consejos de los doctores y de su madre, quienes le dijeron: “Déjala, no arruines tu vida”.

Agregó que su historia también fue difícil: “Sufrí… dar a luz a ella. Los médicos me la mostraron e inmediatamente me dijeron que no me debía llevar a la niña porque tenía una patología compleja”, dijo según Univisión. “Ella tenía piernas pequeñas y cortas, brazos pequeños y cortos. Ella no tenía cuello”, agregó.

La mujer habló sobre la información de la edad y los documentos que acreditan la información de Natalia: “¿Por qué decidieron que es mayor de lo que dicen los documentos? Está claro que la niña no parece mayor”, señaló según Daily Mail.

Una investigación independiente sumó el dato de que Natalia llegó a los EE.UU. en 2008 con documentos que declaran que fue nombrada originalmente Gava Natalia Vadymivna y que nació el 4 de septiembre de 2003. Dichos documentos testimonian que el nombre de la madre biológica es, efectivamente, Gava Hanna Volodymyrivna, e incluso agregan que fue “abandonada en el hospital #1 de la ciudad de Mykolaiv debido a la afección de su sistema muscular óseo”, sin que sus padres u otros parientes la visitaran o estuvieran interesados en ella.

Ingresó al orfanato en octubre de 2003, donde vivió durante cinco años. Posteriormente, fue adoptada por una pareja con la que duró poco tiempo, sin más aclaraciones, y en el 2010, la pareja de los Garnett realizó la segunda adopción.

¿Termina aquí la controvertida historia? Aunque las versiones del caso que pueden encontrarse en las redes y medios de prensa son casi infinitas, hasta ahora no aparece la versión de la propia Natalia. Entonces, ¿a tí que te parece?