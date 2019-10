Paracaidista aterriza en pleno partido de fútbol (+video)

Un paracaidista aterrizó en plena cancha de fútbol durante un encuentro entre los equipos Inter de Milán y Sassuolo por la Serie A de Italia, llevado a cabo el 20 de octubre.

El hombre, vestido con los colores del Inter, aterrizó en el césped del estadio Mapei, en el exacto momento en que Romelu Lukaku se preparaba para cobrar un tiro penal justamente para este equipo.

El equipo de seguridad del estadio rápidamente sacó al paracaidista del medio de la cancha, para que el juego prosiguiera.

La interrupción parece no haber afectado a Lukaku, quien convirtió el penal y anotó su segundo gol en el portón del Sassuolo del partido.

El encuentro terminó con una victória (4-3) para el Inter… y su refuerzo del cielo.

My friend is at the stadium and just sent me this. @Inter_en was taking a penalty when this happened 😆#SassuoloInter #SASINT pic.twitter.com/uI0d4FMnwk

— Simone (@bocedi) October 20, 2019