Tras cuatro años enviando mensajes al padre fallecido… recibe respuesta

EEUU.- Ocurrió en la ciudad de Newport (EEUU). Una mujer de nombre Chastity Patterson, envió mensajes de texto a su padre que falleció hace 4 años, claro que sin respuesta… Sin embargo un día sucedió lo inesperado: su mensaje fue respondido.

La mujer quedo totalmente sorprendida y compartió en redes sociales su increíble experiencia la cual se viralizó en pocos días.

En el ultimo mensaje enviado por Patterson, saludaba al fallecido, agregando que al día siguiente tendría un día pesado, tal y como si esperará una respuesta a pesar de estar consciente que nunca la recibiría.

De repente como si se tratara de algo fuera de lo normal, la mujer de 23 años recibió una respuesta.

“Mi nombre es Brad, perdí a mi hija en un accidente automovilístico en agosto del 20014 y tus mensajes me han mantenido con vida. Cuando me escribes, se que es un mensaje de Dios. Hace cuatro años quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón, eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres. Me recuerdas que hay un Dios”