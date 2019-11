El enigma de las aves muertas ¿miles?

Durante el fin de semana, los restos de al menos unas 1.500 aves aparecieron en los alrededores del lago Sambhar, la laguna de agua salada más grande de la India, al suroeste de la ciudad de Jaipur.

Aunque aún no se conoce la causa exacta de la muerte, la contaminación del agua es una de las hipótesis que manejan las autoridades, informa el periódico local India Today.

Ashok Rao, un médico veterinario y parte del equipo de investigación, afirmó que aunque la razón exacta de las muertes era incierta, descarta la posibilidad de gripe aviar.

En un examen inicial no encontramos ningún tipo de secreción de las aves, lo cual es un claro indicio en los casos de gripe aviar”, sostuvo, según cita el medio local Scroll.

Si bien el número de aves muertas se ha calculado hasta el momento en unas 1.500, lugareños afirman que podrían llegar a 5.000.

Los restos de al menos 10 diferentes especies fueron enterrados rápidamente y varias muestras de aves fueron enviadas al laboratorio de ciencias forenses en la ciudad de Bhopal para su análisis.

La semana pasada ocurrió un incidente similar en el área de Jodhpur, donde se encontraron 37 grullas muertas.

Latest update on Mass mortality of water birds in Sambar Lake, Rajasthan, India, is that the number of dead birds goes beyond 1000 and total 25 species of birds died. Carcasses suggest that it few of these birds could have died a month ago. @sumitksen @BonnConvention @TaejMundkur pic.twitter.com/ppAT0pBV3F

#Breakingnews #News #India Thousands of migratory birds of about ten species were found dead around Jaipur’s Sambhar Lake, sending shock waves among locals and authorities.

Locals claimed the number of dead birds could be as high as 5,000. https://t.co/Y61JlmNUCQ

— Kamal Joshi (@KamalJoshi108) November 12, 2019