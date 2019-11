Estafa un millón de dólares desde prisión de máxima seguridad, con un celular

Hope Olusegun Aroke burló los controles de la prisión de máxima seguridad, donde cumple una condena de 24 años, para seguir estafando a sus víctimas con un teléfono móvil. Las autoridades nigerianas estiman que recaudó 1 millón de dólares a través de una red internacional.

El delincuente fue sentenciado por fraude e internado en un centro de Lagos, según la comisión de delitos económicos y financieros de Nigeria.

“La investigación preliminar reveló que el convicto, en contra de la práctica estándar establecida, tenía acceso a Internet y teléfono móvil en el centro correccional donde se supone que está cumpliendo su condena en la cárcel”, informaron a través de un comunicado.

Usar un teléfono móvil era apenas uno de los privilegios que disfrutó el estafador, quien además fue enviado a un hospital por una presunta enfermedad y de ahí visitaba hoteles, donde visitaría a su esposa e hijos y asistiría a funciones sociales.

“Ya se está investigando la circunstancia de su ingreso en el hospital y de quienes ayudaron a su traslado del hospital a los hoteles y otros compromisos sociales”, informó la comisión.

Identidad falsa y más inexplicables lujos que un teléfono móvil

Para llevar a cabo su último golpe criminal, el reo utilizó un nombre falso (Akinwunmi Sorinmade) para abrir dos cuentas bancarias. Pero además compró casas y autos de lujos a nombre de su esposa.

“El convicto también estaba en posesión de la ficha de la cuenta bancaria de su esposa en la prisión, que utilizó para transferir fondos libremente”, informaron las autoridades.

Un representante de la comisión de delitos económicos y financieros de Nigeria, Wilson Uwujaren, informó que Areoke atacó a víctimas en varios países de dos continentes.

El estafador fue arrestado en 2012 por fraude en Internet después de un regreso de Malasia. Entonces se hizo pasar como un estudiante de ciencias de la computación en una universidad de Kuala Lumpur. Fue declarado culpable por obtener dinero con falsas pretensiones, clonación de cheques, transferencia bancaria y falsificación.

Jailed Fraudster Still Coordinates Operations from Prison

The EFCC, Lagos Zonal Office, has uncovered that Hope Olusegun Aroke a convicted internet fraudster currently serving a 24 years jail term is still in active communication with other high valued targets… pic.twitter.com/R4iZBmtBRJ

— EFCC Nigeria (@officialEFCC) November 18, 2019