Chocan dos cruceros en aguas mexicanas

Dos cruceros de la empresa Carnival chocaron en la localidad de Cozumel, en México.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:30 de este viernes 20 de diciembre, y causó gran impacto entre los presentes en el puerto. Más aun entre quienes lo vieron ocurrir a bordo de las naves.

La nave de nombre Glory chocó a Legend, casi llevándose a Oasis en el camino.

Fuentes internacionales hablan de solo un herido en este incidente, que no sería de gravedad y de momento se informa de heridas menores.

Al parecer se trató de una fallida maniobra, pero el susto fue tanto que podría haber terminado mucho peor; algunos a bordo lo describieron como una “ola grande” impactando el crucero.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019