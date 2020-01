Un hombre despertó el domingo en el cuarto de baño de un bar de la provincia española de León (al noroeste del país), tras caer dormido allí durante la noche a causa de una “borrachera”. El cliente se percató a primera hora de la mañana de que aún permanecía en el establecimiento, que había cerrado durante la noche anterior y aún no había retomado su actividad.

La llamada que realizó a la Guardia Civil para explicar su peculiar situación y pedir auxilio ha trascendido en las últimas horas: “Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño”, explicó el afectado a los agentes, tal como se escucha en el audio compartido por el diario local León Noticias.