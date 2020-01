Habla Nesyamun, escriba y sacerdote de Tebas

Un grupo de científicos logró reproducir con exactitud la voz de una persona que vivió hace más de 3.000 años. Se trata de Nesyamun, un egipcio que vivió durante el reino de Ramsés XI (del 1099 al 1069 a. C.), un período que expertos califican como políticamente volátil.

Nesyamun trabajó como escriba y sacerdote en el templo de Karnak, en Tebas (hoy, Luxor), por lo que su voz era también una de sus herramientas. Debido a su status en la sociedad egipcia, fue momificado y enterrado en un sarcófago.

Mediante los jeroglíficos inscritos en él, que transmiten su mensaje póstumo, el sacerdote pidió que su alma recibiera sustento eterno, pudiera moverse libremente y hablara con los dioses como lo había hecho durante su vida terrena.

En consecuencia, el proyecto “voces del pasado”, lo consideró como un el sujeto ideal para revivir su voz. “Cumplió su deseo de que su voz pudiera ser perpetuada”, el doctor David Howard, un científico que estudia la naturaleza de la voz en la University of London y coautor del estudio, dijo en una entrevista con The New York Times.

Nesyamun, indicó, era el sujeto ideal: no solo había expresado el deseo de hablar después de morir, sino que su cuerpo es también uno de los mejor preservados -y por ende, investigados- del período. Descubierto en 1824, ha sido exhibido en la Universidad de Leeds desde entonces y sometido a distintos estudios que permitieron determinar que murió cuando promediaba sus 50 años y que, si bien tenía infecciones en sus encías y dientes altamente deteriorados, su “mandíbula (estaba) fuerte y desarrollada”.

Howard explicó la manera en que su equipo logró reproducir el sonido: basándose en una serie de tomografías del cuerpo, crearon un modelo en tres dimensiones de su boca y de su garganta. Luego lo combinaron con un programa de software que permite crear una onda sonora que funciona como una “laringe artificial”. El resultado: la que hubiera sido la voz del sacerdote que, según los autores del estudio, se corresponde con las vocales usadas por los humanos actuales.