Horrible bebé sirena… narcotraficante (+Video)

Si eres nuevo en el cuento de la perla, bienvenido. Si es tu 4 ª re-lectura, espero que encuentres magia y nuevos secretos a lo largo del camino. Vamos a viajar de vuelta…. a diciembre de 2015….. cuando todo lo que Ellie quería para navidad era un verdadero merbaby…..

Muchos de ustedes han estado pensando y preguntando por Pearl y su extraña piel, “ojos espeluznantes”, y el cabello verde que fluye, y siento que ha pasado suficiente tiempo que ahora puedo revelar a ustedes toda la saga de Pearl. Para aquellos de ustedes que podrían haber perdido la pista de la historia de Pearl o podrían haber olvidado un punto de trama esencial, voy a hacer un dibujo para ustedes.

Parte I (Diciembre, 2015)-Ellie sueña con tener un bebé sirena. No sólo una sirena, y no sólo un bebé. Una sirena bebé. Siendo el comprador de regalo aventurero que soy, he buscado y buscado y finalmente encontré una muñeca de sirena hecha a mano en etsy. En las fotos en línea, parecía que Pearl estaba usando un velo de algún tipo. Pero no, esa era su espeluznante y rara piel. Cuando Pearl llega, estoy emocionado! Se la muestro a varios estudiantes adolescentes que reaccionan a su cara con puro horror. me esta reacción, sabiendo que Ellie va a amar a Pearl.

Parte II (mañana de navidad)-Ellie se despierta y corre hacia el árbol para encontrar a Pearl. El video está adjunto para que puedas ver la reacción en tiempo real. Básicamente, ella estaba como, ” Dios mío, esta muñeca es horrible. Qué te pasa, Santa??” (Ellie más tarde nota que Pearl fue su primera señal de que Santa no era real. )

Parte III (” Post Navidad “) Ellie está tan recaudó por Pearl que se refiere a ella como ” DisgustING ” (acabamos de ver ” Inside Out “). llego a la conclusión desesperada de que la fealdad de Pearl se encuentra en su extraña, cerraduras verdes de pelo. Voy a cvs y compra 2 colores diferentes de tinte de cabello e intento de teñir el cabello de Pearl de verde a un “rubio fuerte”. Mis intentos fallan miserablemente y Ellie me mira con lástima por unos días. ” El pelo de las perlas es aún más horrible, mamá. Por favor, solo para.” Las niñeras de Ellie han comenzado a mirar mis múltiples kits de ” L ‘ Oreal y Clairol.” Ellie se niega a mantener a Pearl. Estoy, por supuesto, devastado por mi fracaso y más decidido que nunca a remedio.

Parte IV (“El hospital de muñecas”) me un hospital de muñecas y oso de peluche en Secaucus, NJ. Los llamo de inmediato y descubre que está dirigido por un grupo de alemanes muy estrictos y serios. Se toman muy en serio su hospital de muñecas y oso de peluche. Están interesados en ver la ” condición ” de Pearl y luego me van a dar una estimación por todo el trabajo cosmético que hay que hacer para hacerla ” adorable “. (pobre perla) le pido a Ellie que traiga a Pearl en el avión a TN para visitar a Leslie. Ellie se niega, señala muchos, muchos rasgos terribles.

Parte V (“Enviando a Pearl”)-me a Pearl en una caja y dirección en el hospital de muñecas. Le digo a Ellie que Pearl se va al hospital para tener la cara y el cabello ” ajustado.” Ellie sabiamente me informa que ” Pearl tiene problemas aún más grandes que esos.” Entonces, ella sale a escribir en la caja, ” por favor, Por favor, ayuda a esta muñeca. Ella tiene tantos problemas.”

Parte VI (“pase de 4 semanas”) no escucho nada de los alemanes. Claramente, no quieren nada que ver con la pobre Pearl. Me llamo un par de veces y pregunto por un precio, oferta para enviar dinero, etc. Ellos siguen olvidando lo que soy hasta que digo: ” Mi muñeca es Perla, la… merbaby.” Entonces los alemanes dicen: ” Oh, Dios. Sí, ok.” Por fin me dan una respuesta (muy cara) y de inmediato les envío más dinero. El trabajo comienza.

Parte VII (“La llamada telefónica”) estaba en la enseñanza de msm en una mañana crujiente de enero cuando mi teléfono llamó. Lo he ignorado y luego escuché el mensaje entre los estudiantes. Fue un detective del departamento de policía de Secaucus. Él realmente tenía que hablar conmigo — “de inmediato”. lo he llamado de vuelta y él pidió que yo llegara a la distrito de una vez. (Pensé que ” el distrito era sólo una palabra que usan en ” Castle ” y ” Bones ” pero resulta que los verdaderos detectives también lo usan.) De todos modos, le dije al detective que no podía dejar la enseñanza (duh) y le pregunté de qué era esto de Sigmund. Haz ” ” lecciones de make up ” y no estaría saliendo de mi escuela. Parece que no lo había entendido.

Parte VIII (“La gran revelación”) – El detective me dice que los alemanes llamaron a la policía al hospital de muñecas esa mañana. Cuando le quitó la cabeza a Pearl para volver a pintar su piel ofensiva, encontraron 2 onzas de cocaína. rellenos EN SU CABEZA. El detective primero sugiere que los medicamentos son míos. me firmemente, e insiste en que nunca he visto cocaína en mi vida. Él cede, de acuerdo en que sería extraño para mí poner cocaína en la cabeza de una muñeca y luego enviar a un hospital de muñecas caro. Entonces, en lo que probablemente es la conversación más extraña de mi vida, el detective me preguntó qué estaba “arriba” con Pearl. Un tío raro le puso droga en la cabeza de Pearl hace 30 años y luego lo heredado Pearl? He explicado lo que Ellie quería para navidad, cómo encontré a Pearl en etsy, y por qué la envié a los alemanes. El detective entonces dijo: ” Has gastado dinero en esta muñeca? Alguna vez has oído hablar de Ariel? Ella es una sirena bonita. La puedes comprar en cualquier tienda de Disney.”Y yo dije :” detective, Ariel es una sirena mayor. Ellie quería una sirena bebé. No se va a engañar por una sirena falsa!” El detective dijo que parecía difícil ser la madre de Ellie y luego pasó a revelar que esto es lo más extraño que ha pasado en la DEA en NJ. Después de obtener toda mi información de etsy, se ha colgado y se fue a trabajar. He llamado a Andrew Kirjner a mi estudio y le dije que probablemente iba a la cárcel. He llamado a mi madre para que le alerta que los detectives de la DEA podrían venir a buscar más medicamentos en la casa. Ella se ríe y ríe y ríe.

Parte IX (” El final “) – Después de ” correr ” a toda mi familia a través del ” sistema “, el detective me dice que ni mis padres tenemos ninguna condenas por droga y que no creen que la cocaína vino de nosotros. (Uf!) La DEA de NJ y la DEA de Alabama están trabajando juntos para planear una “picadura” en el fabricante de muñecas en Alabama. Entonces él dijo: ” Siento decepcionar a tu hija, pero Pearl no puede volver a casa. Nunca. Ella va a ser encerrado en pruebas en espera de un juicio internacional de droga. Lo siento.”He colgado el teléfono y le dije a Ellie :” Cariño, Pearl se va a quedar en el hospital de muñecas por más tiempo de lo que habíamos anticipado. Resulta que ella tiene…. muchos problemas.”Ellie asintió y dijo :” Te lo dije, mamá. La muñeca está DESASTRE.”

El final. Todo lo que hacemos por nuestros hijos…. tratamos de conseguir el mejor regalo de navidad y por accidente comprar un mermaby relleno de cocaína y nos se en un anillo internacional de contrabando de droga. Espero que todas tus vacaciones, Navidades, año nuevo, sean exactamente lo que has planeado. Y están libres de sirena y droga. Y si la cocaína aparece accidentalmente debajo de tu árbol, sé que lo entiendo y que has probado lo mejor.

Felices fiestas! Feliz Navidad! Amor, Elizabeth