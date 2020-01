Rara enfermedad lo quema de adentro hacia afuera

“Pensé:” ¿Es este el síndrome de Stevens-Johnson? “No puedo imaginar que realmente podría tener esto, pero ¿es esto lo que es?” Las sospechas de Laird fueron confirmadas, y un médico le ordenó que dejara de tomar Lamotrigina, que le habían recetado para la depresión.

El medicamento es un antiepiléptico y puede usarse para tratar las convulsiones y el trastorno bipolar.

Según Drugs.com, los pacientes que desarrollan erupciones cutáneas, urticaria, ampollas, descamación o llagas en o alrededor de la boca y los ojos deben recibir atención médica de emergencia.

Para Laird, los síntomas solo empeoraron con la aparición de hasta 50 llagas en la boca y una erupción en la espalda y el pecho. Regresó al hospital y al día siguiente fue transferido al Centro Médico Harbor View en Seattle.

Los pacientes diagnosticados con SSJ generalmente son ingresados en la unidad de quemados de un hospital y requieren tratamiento inmediato.

Si bien muchos casos son causados por una reacción alérgica a los medicamentos, otros pueden ser el resultado de una infección o incluso vacunas.

Según la Clínica Cleveland, alrededor del 10 por ciento de los casos resultan en la muerte, mientras que los que sobreviven pueden sufrir neumonía, sepsis, shock o insuficiencia orgánica múltiple.

Stevens-Johnson syndrome

(SJS) is a type IV (subtype C) hypersensitivity reaction that typically involves the skin and the mucous membranes.

🔺Various etiologic factors ( infectios, drugs, malignancy, idiopathic ) have been implicated as causes of SJS…. #healthcare pic.twitter.com/8PBdEHOMvS

— MacBees Health Institute (@Macbeeshealth) January 9, 2020