A la basura 3 millones de productos nuevos… cada año (+video)

Amazon cuenta con un catálogo de 400 millones de productos distintos, pero no todos son rentables para la compañía. Lo que no se sabía es lo que hace la empresa con los productos que no puede revender: los destruye.

Un programa de investigación llamado Capital, de la cadena francesa M6, se coló en varios almacenes de la compañía en Francia y grabó cómo los empleados arrojan a incineradoras y vertederos miles de productos nuevos, una práctica legal pero éticamente reprobable. El programa calcula que se tiran unos 3 millones de productos al año en todo el mundo, por un valor de 100 millones de dólares, según la BBC.

El programa grabó con cámara secreta lo que ocurría en los almacenes y con un dron el recorrido de los camiones desde estos hasta los vertederos. Según Guillaume Cahour, el periodista que investigó el caso, es “una aberración ecológica, económica y social”. En las imágenes se ve cómo se tiran cajas de Lego sin abrir o paquetes de pañales cerrados.

¿Por qué no los regalan a gente que lo necesita?

Según la BBC, la clave está en que hay que pagar impuestos por hacer donaciones, por lo que para la empresa es más barato tirar o quemar los productos que regalarlos.

Tras la emisión del documental, el Gobierno francés reaccionó explicando que quiere tomar medidas para prohibir estas prácticas.

Por su parte, Amazon desmintió que destruyeran productos y explicó que son los proveedores los que tienen la responsabilidad final de los productos.