Arrestada a los 93 años… ¿para hacerla feliz?

El momento fue fotografiado por su nieta autora intelectual del arresto de su abuela.

Ella no quería que su abuelita se fuera de este mundo sin cumplir su aventura soñada de ‘sentirse una criminal descubierta, y llevar esposas’. Las pruebas de que la anciana arrestada son reales y así lo demuestran las imágenes donde se ve su detención.

Aunque pueda parecernos algo loco -que realmente lo es- este suceso es una prueba de amor de una nieta a su abuela. Podrán ser los nietos los consentidos de la abuela, pero los nietos también consienten y aman mucho a sus abuelos. Las personas de la tercera edad también tienen sueños ¿y porque no ayudar a que se les cumplan sus sueños?

La abuelita arrestada se sintió una niña otra vez al ver las esposas en sus manos

Todo fue gracias a la policía del condado de Gran Manchester que dejo sus labores habituales para complacer a Josie. Este hecho no ha dejado de ser noticias en las redes sociales siendo ya un proceso viral en Twitter con más de dos mil reacciones inmediatas. La abuelita arrestada se sintió una niña otra vez al ver las esposas en sus manos y por su mente no sabremos qué pasaba en ese momento, pero si podemos afirmar que su mirada mostraba que estaba feliz.

A mayor felicidad, más larga la vida

Está demostrado que mientras más felicidad tenga los abuelos más alarga su vida y Josie es afortunada de tener una nieta tan especial. Realmente los nietos deberían hacer esto por sus abuelos porque demuestra amor y respeto.

Todo sucedió el 22 de junio asistiendo a su casa dos agentes y la esposaron, y la anciana arrestada ya, estaba feliz. Pero no solo quedo allí los dos agentes la subieron al furgón y la trasladaron hasta la unidad de policía donde se sentó en la silla de la sala de interrogatorios. No se pudo evitar que todos los agentes de la unidad policial le llamaran la atención a esta abuelita arrestada de 93 años.

¿Habrán muchos más eventos como el de la abuelita arrestada? Ojalá que no

Los vecinos atónitos con el suceso se preguntaban qué pasaba con su vecina nadie imaginaba que era un deseo cumplido. Hay que ver ahora si más abuelas se unen a este sueño si es así la policía va a tener muchos arrestos.

La nieta de la anciana arrestada despide de los policías con estas palabras: “Muchas gracias a la Policía de Gran Manchester por ‘arrestar’ a mi abuela Josie hoy. Tiene 93 años de edad y su corazón está fallando, y quería ser arrestada antes de que fuera demasiado tarde. Tiene un corazón de oro y disfrutó mucho hoy. Gracias por conceder sus deseos”, escribió Smith junto a las fotografías. “¡Parece que ha tenido una experiencia completa!

Deseos raros

A la verdad que hay personas extrañas. Esperemos que no aparezcan más personas con este tipo de deseos antes de que sea “demasiado tarde” y lo lleven al extremo. No sería una buena experiencia para los que no nos interesa cumplir sueños tan desorbitantes. Si tienes ilusiones de algo parecido, piensa muy bien primero en cuanto repercutirán tus acciones antes de cometer una locura.