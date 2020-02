Madre e hija ¿gemelas? (+Fotos)

Pese a llevarse casi 24 años de diferencia, a estas chicas de California les encanta pasar juntas su tiempo libre.

Joleen tiene más de 34.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de su vida cotidiana.

Y tú, ¿puedes adivinar quién es la hija y quién es la madre? ¡Aquí está la respuesta! En la siguiente imagen, Joleen luce un bañador verde:

Pero ¿cuál es el secreto de Joleen para mantenerse joven? La propia mujer revela que lleva una vida sana, sigue una dieta saludable y hace ejercicio a diario.

La mujer señala también que empezó a cuidar su piel a los 12 o 13 años. Además, suele tomar tretinoína (la forma ácida de la vitamina A) y medita al menos dos o tres veces a la semana.

“Tener una buena piel me da confianza, incluso en los días en que no me veo lo mejor posible”, confesó.

