No se ha movido del mismo lugar en 7 años… sin comer

Un grupo de investigadores de la universidad húngara Eotvos Loránd ha descubierto que una rara especie de salamandra de cueva, la denoinada Proteus anguinus, ha permanecido en el mismo lugar durante siete años. Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista científica Journal of Zoology.

Los científicos aseguran que esta especie europea puede vivir más de un siglo y se aparean solo una vez cada 12 años. Se encuentran principalmente en cuevas, donde llevan un estilo de vida extremadamente sedentario.

