¿Amor en época de coronavirus?

Primero se explica cómo se propaga el virus. Además de la transmisión vía contacto directo con la saliva o moco se especifica que el virus se ha encontrado en las heces de personas que lo han contraído, pero “todavía no” en el semen o fluidos vaginales.

Asimismo se sabe que otras enfermedades de coronavirus no se transmiten vía contacto sexual.

Sin embargo, el primer consejo recomienda más la masturbación que el contacto sexual con otra persona.

Si hacerlo solo no es una opción, la segunda apuesta más segura es tener relaciones sexuales con alguien con quien se comparte la casa.

“Tener un contacto cercano —incluyendo el sexo— con solo un pequeño círculo de personas ayuda a prevenir la propagación de COVID-19”, indica el memorándum.El documento insta a evitar las relaciones sexuales con alguien fuera de casa, pero “si tiene relaciones sexuales con otros, tenga el menor número posible de parejas”.

Para las personas que suelen encontrar sus parejas online o para las que se ganan la vida con la prostitución, el memorándum recomienda tomar un descanso de las citas en persona.

“Citas por vídeo, sexting o salas de chat pueden ser opciones”, aconseja.

Otra sección de recomendaciones se dedica a las medidas de seguridad. El documento recuerda que besar es una forma fácil de contraer o transmitir el coronavirus. Los condones y la limpieza son más importantes que nunca.

“Nuestra guía se actualiza regularmente”, afirmó un portavoz del Departamento de Salud.

“You are your safest sex partner” — obsessed with NYC’s guide to sex during corona pic.twitter.com/xuKRzD0Jhw

— Chrissy Rutherford (@chrissyford) March 21, 2020