Animales salvajes conquistan ciudades vacías (+videos)

De acuerdo con los autores del vídeo que circula en las redes sociales, se trata de una civeta de Malabar avistada en las calles de Kerala en la India. Es una especie muy rara: para 1999, se creía que menos de 250 individuos maduros sobrevivían en su medio natural.

Now it’s turn of the Malabar large spotted civet on the road👍🏻Critically endangered with fewer than 250 matured individuals. Endemic to western ghats, not seen since 1990 surfaced at Kozhikode( sometimes known by its anglicised version, Calicut) during present lockdown. pic.twitter.com/aDvsx9QEGC

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 26, 2020