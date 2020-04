Localizan a náufrago desaparecido en EE.UU. (+video)

EEUU.- El hombre hizo un fuego y utilizó ramas para escribir sobre la arena la palabra “AYUDA” y así fue cómo la policía consiguió dar con él tras doce horas desaparecido. No fue en una remota isla del Pacífico como en las películas, sino en un islote en la bahía de Nueva York, donde el hombre había quedado varado tras sufrir problemas con su kayak.

“Un piragüista lleva el distancimiento social al siguiente nivel”, ironizaba en Twitter el equipo de Operaciones Especiales de la policía neoyorquina al difundir el vídeo del rescate, que se produjo en pleno confinamiento por la COVID-19 en la Gran Manzana.

Un helicóptero policial encontró al hombre de 36 años sano y salvo en un remoto islote de la bahía de Jamaica, en el distrito de Queens, tras pasar más de doce horas desaparecido.

En el vídeo, puede verse perfectamente cómo el individuo, que no ha sido identificado, hacía señas al aparato junto a un gran letrero que decía “HELP” (“ayuda”, en inglés) y que había construido con palos y ramas sobre la arena.

El piragüista, además, había iniciado un fuego para tratar de llamar la atención de los equipos de rescate, que habían salido en su busca tras recibir un aviso de que el hombre no había regresado tras su excursión en kayak. (Fuente: EFE)

A kayaker takes social distancing to the next level. #NYPD Aviation found the uninjured male stranded on a remote island in Jamaica Bay, Queens. Missing for over 12 hours the male signaled for help by starting a fire & spelling out help using nearby sticks before being found. pic.twitter.com/cqYqz8tLFG

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) April 17, 2020