Niña queda colgada de un cable eléctrico a 15 metros ¿Qué ocurrió? (+Video)

En un poblado del distrito de Curug, Indonesia, se vivieron momentos de angustia luego que una niña de nueve años terminará suspendida en un cable de la luz a 15 metros de altura, cuando compartía juegos con otros pequeños, en el lugar donde operarios realizaban un tendido eléctrico.

El jefe de emergencias y logística de la Agencia de Mitigación de Desastres de Tangerang (BPBD) confirmó la veracidad del video que circula en redes sociales, y que el incidente ocurrió cuando la pequeña jugaba cerca al lugar donde unos trabajadores de una compañía eléctrica adelantaban un proyecto.

Las versiones del suceso coinciden en que la niña, nombrada Nadían, jugaba con uno de los cables sin percatarse del peligro cuando sin darse cuenta de la presencia de ella, los trabajadores tensionaron de pronto el cableado y lo elevaron. Al parecer la niña sorprendida por el muy brusco movimiento no atinó a soltar el cable sino por el contrario se aferró a él y terminó suspendida en el aire a considerable altura, csosteniendo su suerpo con la fuerza de sus manecitas y gritando desesperadamente.

“No puedo aguantar más, quiero bajar, ayuda”, clamaba la pequeña y lloraba suspendida en el aire. Pasaron los minutos y al no llegar al lugar organismos de socorro, la niña no pudo aguantar más, se resbalaron sus manos y cayó al vacío. Por fortuna el colchón colocado por los vecinos del lugar justo en debajo de ella amortiguó en alguna medida la caída y Nadían no sufrió heridas de consideración que comprometieran su vida.

Según reportes de los medios locales, fue trasladada inmediatamente a un hospital, y dada de alta el mismo día del incidente.

Por su parte, la empresa de electricidad ofreció disculpas a la familia de la niña, se comprometió a aumentar la supervisión en los lugares donde realizan trabajos, y al mismo tiempo solicitó a las personas, en especial a los niños, mantenerse alejados de tales lugares que pueden resultarles peligrosos.

