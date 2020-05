Cuando la bondad no tiene un final feliz (+video)

John Hayden, un estadounidense de Mineápolis (Minnesota), decidió dejar en libertad a un ratoncito que había atrapado, pero su acto de bondad no resultó como esperaba.

Hayden había capturado al roedor con una inofensiva trampa por simple distracción y planeaba soltarlo en el campo. Entonces, mientras lo hacía y registraba con su cámara el momento en que el pequeño corría a toda velocidad hacia la naturaleza, pasó lo inesperado: un pájaro apareció y se lo llevó entre sus garras. Según cuenta el propio John, momentos antes de lo ocurrido le había dicho a su hijo que no podían tener como mascota al ratón y que este “sería más feliz afuera”.

Ese hombre compartió la grabación en su cuenta de Twitter y de inmediato se volvió viral. No solo se convirtió en una clara muestra de lo que es el ciclo de la naturaleza, sino que también dio pie a que Hayden fuera criticado e incluso culpado por el destino del animal.

Algunos usuarios en las redes sociales lo juzgaron por haber liberado al roedor en campo abierto, haciéndolo presa fácil de sus depredadores. Y otros hasta sospechaban que la escena estuvo preparada por el mismo John, de quien especulaban que fuera un “cetrero profesional”, es decir, un adiestrador de aves para caza.

“Sí, Internet. Soy un halconero muy hábil. Díselo a todos”, respondió con sarcasmo el estadounidense.

Hayden ha sabido lidiar con los comentarios negativos y el mismo asegura que ya lo han llamado “imbécil un millón de veces en todo el mundo”. Además, se describió a sí mismo en Twitter como: “Notorio cetrero accidental”.

A pesar de que soltar el ratón no funcionó según el plan, John está seguro de que hizo lo correcto. Mientras tanto, más allá del pesar que ha generado en la Red el infortunado desenlace, ya hay personas que han aprovechado el video para hacer los acostumbrados memes.

I used one of those humane traps because I’m a humane guy. Did not turn out so well in the end… pic.twitter.com/ScRwBvpwiu

— John Hayden (@johnhaydenmpls) May 1, 2020