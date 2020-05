Perro ideal para cuarentena… usa el inodoro (+video)

Un entrenador de perros de Richmond, en el estado de Virginia (EEUU), logró enseñar a su mascota a utilizar el inodoro. Ahora el hombre tiene un problema menos en época de cuarentena, porque no tiene que sacar al perro de la casa para que haga sus necesidades.

El propio hombre, que trabaja en la organización Off Leash K9 Training, reveló que todo comenzó como una broma. Sin embargo, los vídeos de su mascota, llamada Bear (oso, en español), pronto se hicieron virales en las redes, especialmente en TikTok. Aquí te incluimos uno, como para que no te lo pierdas

“No tengo palabras”, “parece un ser humano”, comentaron algunos de los usuarios de YouTube.

Estas imágenes, tomadas por la esposa del entrenador, muestran al can pillado in fraganti en el baño. Al final del divertido vídeo, el can se asusta con el sonido de su propio pedo.

Tres detallitos faltarían en la educación del inteligente Bear: usar el papel higiénico, a su modo; bajar la tapa de la taza, y descargar el inodoro; pero no se debe dudar de que también pueda hacerlo, si ya aprendió lo más difícil, al menos para un perro.