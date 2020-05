Ofertas de matrimonio a enfermera de Tula tras revelarse su identidad

La foto de una enfermera atendiendo pacientes covid-19 en el Hospital Regional de Tula, ciudad ubicada a 165 kilómetros de Moscú en Rusia, debido a que su traje protector era demasiado transparente y se podía ver la ropa interior de la joven, por cierto nada mal dotada.

Ante la locura por conocer a la misteriosa enfermera, los trabajadores del hospital consultados, y por cierto solidarizados con ella ante cualquier eventual sanción, la identificaron como Nadia Zhukova, de 23 años, quien aún estudia enfermería en la universidad.

Rápidamente los medios rusos salieron a la búsqueda de la Zhukova, quien se mostró muy afectada por la cobertura mundial que alcanzó su imagen, solicitó licencia para ausentarse del trabajo y se ha negado a conceder entrevistas.

En la prensa local ya se había informado que una empresa de ropa interior le ofreció un contrato para que sea su modelo oficial, y ahora se añade que le han llegado a la joven muchos ofrecimientos de matrimonio provenientes de todas partes del país eurasiático e incluso una reconocida artista gráfica inmortalizó en su obra a la joven enfermera.

Respecto a la situación laboral de Zhukova, en un principio el Ministerio de Salud Ruso había cuestionado el accionar de la enfermera y las autoridades del hospital anunciaron sanciones. Sin embargo, al parecer debido a la notoria acogida mediática del caso y las muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo, hoy se confirmó que Nadia Zhukova no recibirá sanción alguna. Y para más, probablemente incluso se mejoren los medios de protección para el trabajo frente a la pandemia.

¿Y colorín colorado? Solo añadimos ahora una aclaración: no podemos encargarnos de trasladarle mensajes a Nadia. Y esto lo advertimos para que no nos ocurra como con la joven millonaria que busca novio perfecto…, para quien recibimos tantas declaraciones y propuestas de internautas enamorados, que ni siquiera nos resulta posible publicarlas todas, y menos hacérselos llegar, a no se sabe dónde. En este caso, por lo menos, los interesados ya saben donde trabaja la Zhukova.