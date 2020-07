Empleado de supermercado ‘limpia’ con su saliva las canastas de compras (+video)

La prensa canadiense ha divulgado imágenes en las que un miembro del personal de un supermercado limpia las canastas de las compra con un paño aparentemente mojado con su saliva.

El video fue grabado por una cliente el 5 de julio en una sucursal de la cadena FreshCo, en la ciudad canadiense de Toronto. En el material se aprecia al empleado que parece escupir en una toalla, con la que luego limpia las canastas.

La compañía propietaria de la cadena de supermercados comunicó que dicho individuo no era empleado de FreshCo, sino que trabaja en una empresa externa que presta servicios de limpieza. Asimismo, aseguró que la seguridad y salud de sus clientes y personal es una prioridad, más aún durante la pandemia del coronavirus.

¿Se podrá creer esto último después de ver las imágenes en el video que publicó la denunciante?

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto ‘spit shines’ grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx

— Tweet Latest News (@TweetLatestNews) July 9, 2020