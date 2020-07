¡Horror! Ratón muerto en comida preparada de supermercado

Una mujer de la ciudad inglesa de Durham (Reino Unido) fue víctima de una espantosa experiencia al descubrir un ratón muerto en el interior de su comida preparada que había comprado en un supermercado, lo que hizo que vomitara hasta por 12 horas, según dieron a conocer medios británicos.

El atentado a su salud tuvo lugar el martes pasado cuando Cath McCall Smith, de 57 años, adquirió un plato de pollo a la italiana en la cadena de tiendas Tesco, por el que había pagado el equivalente a menos de 5 dólares. Tras calentar su comida y empezar a comer parte de la salsa tocó con su tenedor lo que creyó en un inicio que era un hueso de pollo.

Pero quedó completamente horrorizada al ir descubriendo que lo que yacía en su bandeja metálica era un ratón muerto, el cual probablemente cayó en la comida cuando fue cocinada. La mujer también compartió en redes sociales desagradables imágenes del plato, donde se evidencia parte del roedor saliendo de la salsa.

McCall Smith instó a los consumidores a que no adquieran comidas en dicha cadena de supermercados, ya que no saben con lo que se pueden encontrar. “Lo que descubrí en la mía me hizo vomitar durante 12 horas”, lamentó.

Sobre el incidente la firma señaló que es la primera vez que tienen un problema de este tipo. “Tomamos todas las quejas de los clientes muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación completa de lo que sucedió”, agregaron.

La mujer finalmente consiguió recuperarse de los problemas de salud, pero el hecho llegó a difundirse rápidamente en la Red. Algunos internautas expresaron su malestar por la experiencia, mientras que otros en son de broma mostraron su lado sensible por “el pobre Ratatouille”, en referencia al ratón que hace de cocinero en la película de Disney.