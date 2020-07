¿Te comerías un zapato… papel higiénico… un florero… ?

A primera vista no se ve nada raro. Pero a la hora de cortar los objetos y ver qué hay adentro, la realidad cambia por completo: son nada más y nada menos que pasteles tan artísticamente ingeniosos que no puedes dar crédito a tus ojos.

These Are All Cakes pic.twitter.com/ejArkJHaid

— Tasty (@tasty) July 8, 2020