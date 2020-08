A los 97 años obtiene su título universitario

Nacido en una familia siciliana muy pobre, Paternò empezó a trabajar a los 7 años, vivió la Segunda Guerra Mundial en Sicilia y a los 31 años obtuvo el diploma de topógrafo en una escuela nocturna, después pasó 42 años trabajando para la Compañía Estatal de Ferrocarriles, pero siempre soñó con poder estudiar.

Hace tres años, ya jubilado, se decidió a matricularse en la Universidad de Palermo y aprobó todos los exámenes con notas excelentes.

A pesar de la cuarentena, impuesta para frenar la propagación del COVID-19, Paternò logró dar las últimas pruebas en videoconferencia y presentó su trabajo final, dedicado a un argumento filosófico.

“No me canso nunca y digo a los jóvenes que tienen que hacer como yo. Seguir estudiando siempre, porque lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho mientras era joven”, dijo Paternò.