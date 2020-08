A puñetazos salva la vida de su esposa atacada por un tiburón (video)

Un hombre salvó a su esposa, que fue atacada por un tiburón, mientras estaba surfeando la mañana de este sábado cerca de una playa de la ciudad australiana de Port Macquarie, en la costa norte del estado de Nueva Gales del Sur. Mark Rapley golpeó al escualo varias veces hasta que la soltó, informan medios locales.

El jefe ejecutivo del Salvamento Acuático Deportivo Australiano del estado, Steven Pearce, detalló que el surfista “remó y saltó de su tabla hasta el tiburón y lo golpeó” para que liberara a Chantelle Doyle, de 35 años, y “luego la ayudó a volver a la playa”.

Un testigo, que también estaba surfeando cerca cuando ocurrió el ataque, reveló que el escualo parecía ser un tiburón blanco de hasta 3 metros de largo. “Empezó a golpear al tiburón porque no la soltaba”, detalló Jed Toohey a The Daily Telegraph de Australia. “Le salvó la vida. Fue realmente increíble”, agregó.

Por su parte, Rapley afirmó que “hizo lo que cualquiera hubiera hecho en ese momento”.

