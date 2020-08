Araña de “enormes pinzas” sale del sofá mientras los niños miraban ‘Harry Potter’

Una familia británica quedó horrorizada después de que una araña con “enormes pinzas” atravesó el sofá cuando miraba este jueves la televisión en su casa en el pueblo de Saint Neots, en el condado de Cambridgeshire, informan medios locales.

Joanne Baker, de 34 años, afirmó que fue un “gran desastre histérico” cuando sus cuatro hijas y su hijo, de entre 9 meses y 13 años de edad, se encontraron con el animal mientras disfrutaban de la película ‘Harry Potter y la cámara secreta’, en la que sale Aragog, una enorme araña que mata humanos.

“Tuve cinco niños gritones. Fue horrible y traumático”, recordó la mujer. Baker aseguró que la araña, de unos 4 centímetros, tenía “unas enormes pinzas”. “Es la más terrorífica que he visto en mi vida”, afirmó.

Baker atrapó al animal, poniéndole un vaso encima, y después la liberó fuera de la casa. Ahora, está pensando en vender el sofá, comprado recientemente de segunda mano, ya que le preocupa que pueda estar lleno de huevos arácnidos.

Mum horrified as ‘demonic’ spider crawls out of sofa as she watches TV with kids https://t.co/sy0Ts047Vg pic.twitter.com/C0lW8Zaysd

— Daily Star (@dailystar) August 15, 2020