Nuevos informes echaron por tierra los supuestos ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en Cuba

Silencio, escuchen esos ruidos… ¿Qué es lo que se oye? En realidad, las alucinaciones de alguien que ya perdió la cabeza. Pero ¿de dónde salió la bulla? De las noticias de la CNN. Al parecer los diplomáticos estadounidenses en La Habana sintieron zumbidos en los oídos, náuseas y molestias agudas. Todo mezclado, como si Cyclops los viera y les disparara. Cyclops dentro de las casas y Xavier fuera.

Ya Marvel ha filmado muchas películas desde aquel agosto de 2017, cuando los funcionarios se quejaron de supuestas dolencias. Ahora, después de casi siete años, cinco agencias de inteligencia citadas por The Washington Post afirmaron que ningún arma estuvo detrás de los raros padecimientos. Antes de entrar en este argumento, recordemos que, tras divulgar los síntomas, el entonces presidente, Donald Trump, sostuvo que el país caribeño era el responsable de todos los malestares físicos, sin la existencia de pruebas científicas.

Un estudio del Departamento de Estado conocido como el Informe Jason concluyó que nunca hubo ataques, sino cantos de grillos. / pixabay.com

Y a partir de entonces Washington ha afirmado que los supuestos incidentes ocurrieron por algún tipo de artilugio capaz de disparar ondas electromagnéticas. Luego, en 2018, un estudio del Departamento de Estado conocido como el Informe Jason admitió que nunca hubo ataques, sino cantos de grillos. Cuatro años después, otro panel de especialistas manifestó que los casos ocurrieron por estímulos de energía. El grupo recibió decenas de sesiones informativas y más de mil documentos clasificados sobre el tema para desarrollar su valoración.

Sin embargo, los científicos fueron incapaces de encontrar evidencia, incluida información forense o datos de geolocalización que sugirieran que alguien había utilizado una forma de ondas de radio o rayos ultrasónicos. No obstante, el fake news acertó en la opinión pública del país norteño. Según las tendencias de búsqueda de Google (Trends), la mayoría de quienes siguieron los primeros despachos no se enteraron de los desmentidos. Y, por supuesto, no se trata solo de Cuba. Los analistas pasaron meses viendo datos, buscando patrones e inventando nuevas metodologías para finalmente excluir la posibilidad de que Rusia u otros gobiernos estuvieran detrás de las molestias.

Los resultados citados por el Post aclararon que las jaquecas se presentaron también en áreas plenamente controladas por EE.UU., donde “cualquier movimiento sospechoso hubiera sido fácilmente detectable”. El director de la CIA, William Burns, respaldó las conclusiones tras reconocer que esta fue una de las investigaciones más grandes e intensivas en la historia de su institución.

Justo después difundirse el nuevo informe, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reafirmó que no hubo tales ataques acústicos y sí manipulación política del tema para dañar las relaciones entre ambos países. En 2021, la Academia de Ciencias de la nación antillana también descartó la teoría de Washington y aseguró que las conjeturas de energía dirigida «viola las leyes de la física».

Aquellos sucesos de 2017 trajeron consigo la suspensión de la actividad consular. Luego, otras medidas coercitivas se implementarían bajo el mandato de Trump contra nuestro país hasta completar 243, según datos de la cancillería cubana.

Los expertos fueron incapaces de encontrar evidencia, incluida información forense o datos de geolocalización. / prensa-latina.cu