Fiesta de batazos

Agricultores venció a Portuarios en el tercer duelo de la gran final de la I Liga Élite, donde se pegaron ocho cuadrangulares entre los dos conjuntos

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS.-Las pequeñas gradas del Nelson Fernández no fueron suficientes para recibir a la afición más fiel que hemos presenciado durante la postemporada de la I Liga Élite del Béisbol Cubano, ni tampoco los límites de los jardines para contener las pelotas.

Hasta la cercana provincia de Mayabeque se desplazó BOHEMIA para ser testigo cercano del tercer juego de la gran final entre Portuarios y Agricultores, ganado por estos últimos con pizarra de 14-9.

En un compromiso muy similar al primero del cruce, donde parecía que ninguno de los dos conjuntos se daba por vencido, la visita abrió rápido el marcador en el inicio del primer capítulo con una impulsada de Yosvani Alarcón y dos más por cuadrangular de Rafael Viñales, ante los envíos del abridor Raymond Figueredo.

De inmediato los de casa responderían con jonrón por el jardín izquierdo del primero en la tanda, Lázaro Martínez, quien saludó de manera irrespetuosa al zurdo Ángel Sánchez, aunque solo era el descuento por el momento.

El picheo se contuvo ligeramente y no fue hasta el cuarto episodio cuando Yasiel Santoya la desapareció por el left field con un compañero en base. Se empataban las acciones y Sánchez dejaba la lomita, sustituido por el diestro José Luis Labrada, quien apenas resistía dos imparables seguidos y el mánager Carlos Martí le quitaba también la pelota.

El zurdo Miguel Paradelo venía a ocuparse del asunto, pero Alexander Pozo le pegaba con fuerza y gran colocación para anotarse jonrón dentro del terreno y empujar cuatro más a la causa. Se fabricaba un racimo de seis anotaciones en la cuarta entrada.

Pero volvía a aparecer la ofensiva de los camiseta verde limón, esta vez con vuelacerca de Yordanis Alarcón, quien recortaba distancias.

Poco después bajaba de la lomita el abridor local, tras soportar siete imparables y ponchar a tres rivales en cuatro inning de labor, dando paso al también diestro Pedro Álvarez, quien no parecía estar del todo en forma.

Del otro lado Carlos Santana se hacía cargo del box en la quinta entrada. Permitía una más, empujada por Roberto Acevedo, tras un roletazo -con las almohadillas congestionadas- que le hacía un extraño a Osvaldo Abreu por la zona de tercera.

Seguidamente los hermanos Alarcón traían una cada uno para el plato y explotaba Pedro Álvarez. Venía Marlon Vega en la sexta y aunque Andrés de la Cruz ponía el empate en el marcador con tubey, el diestro conseguía cerrar la entrada.

Por primera vez Agricultores, con fly de sacrificio que traía para el plato a Alexquemer Sánchez, se ponía al frente en el compromiso.

Pero también quedaba espacio para más carreras de los locales. Salía del box Santana y Yoel Mogena (quien se apuntó la victoria) era el sucesor, momento que aprovechó Roberto Acevedo para sacar la esférica de línea por los 370, entre left y center, conexión que igualaba nuevamente las acciones.

Pero la locura no tenía fin. En la parte alta del octavo episodio llegaba una pifia tras un fly inofensivo de Rafael Viñales a la pradera izquierda que no podía capturar Denis Laza y como casi siempre detrás del error vino el batacazo. La teammate se perdía por el right field tras un swing grande de Guillermo Avilés y la diferencia se abría por margen de dos. Elder Nodal era entonces la apuesta de Michael González y le seguía Juan Xavier Peñalver cuando la visita amenazaba con ampliar la ventaja en la novena entrada. Y lo harían porque Yosvani Alarcón la sacaba del Nelson Fernández y se ponía el marcador 14-9, a la postre definitivo.

Así que Agricultores dijo no a la barriada después de dos derrotas al hilo en el Mártires de Barbados y planea regresar el play off a Granma, aunque para ello precisan de al menos un éxito más en la casa de Portuarios.

Agricultores recortó distancia en el play off.

De la conferencia de prensa

Carlos Martí:

-Fue un partido rompecorazones.

-Nos preparamos para conectarle a un pitcher veloz como Raymond Figueredo y nos salieron bien las cosas.

-No nos podíamos dar el lujo de perder un tercer juego seguido si aspiramos a regresar a Bayamo.

-Este miércoles el abridor será Yuniel Castillo.

Michael González:

-Fue un gran juego de pelota.

-Hoy no teníamos a Andy Vargas en el bullpen y tuvimos que extender la presencia de otros revistas en la lomita.

-Tenemos anunciado a Pavel Hernández como abridor para este miércoles y Marcos Ortega sería el primer relevista.